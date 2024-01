Rigenerazione urbana | Paola Veglio | “Vorrei riportare Cortemilia alla sua antica magnificenza”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità e stimolare lo sviluppo economico delle aree urbane. Sono questi i macro obiettivi della. Secondo il primo Rapporto nazionale sulla, stilato da Scenari Immobiliari e Urban Up,la riqualificazione nel nostro paese, nei prossimi 27 anni, riguarderà 920 Km2 di suolo già edificato e 350 milioni di m2 di nuove superfici immobiliari realizzabili. Si stima che le ricadute dirette per il Real Estate saranno di 700 miliardi di euro, 850 miliardi invece saranno le ricadute indirette e 750 miliardi l’indotto. Si creeranno inoltre 100mila nuovi posti di lavoro. Laè un’opportunità che risulta vitale, non solo per le grandi città, ma in particolar modo per i piccoli paesi, fiore all’occhiello ...