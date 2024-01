Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli inseparabili | shopping per la casa

e la compagna Benedetta Porcaroli felici a Roma Fanno acquisiti in un negozio di arredamento e poi escono abbracciati in giro per Roma.e Benedetta Porcaroli non ...e Benedetta Porcaroli non si nascondono più Il settimanale Diva e Donna ha immortalato i due attori abbracciati per le strade di Roma mentre facevano acquisti in un negozio di ...Diva e Donna pubblica degli scatti di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in giro per Roma: è tornato l'amore tra i due dopo la frequentazione nel 2021Fanno acquisiti in un negozio di arredamento e poi escono abbracciati in giro per Roma. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non vogliono più nascondere il loro amore e se fino a questa estate ...