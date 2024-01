Riccardo Fogli in barella | lo scatto choc dall’ospedale | cosa gli è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Personaggi tv.ha postato una fotografia in cui si trova sdraiato su unadi un ospedale. Scopriamo insiemee quali sono le condizioni di salute del musicista.Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, la bomba di Chi:succede tra loro due Leggi anche: Lorenzo Biagiarelli, si scopre tutto sul compagno di Selvaggia Lucarelli, la fotoe la sofferenza dopo il “Grande Fratello Vip”, ex bassista dei Pooh, ha pubblicato una foto che lo ritrae sdraiato sulladi un ospedale. Il musicista ha voluto postare l’immagine sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di ...