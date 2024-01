Renato Sanches | riappare la maglia della Roma sui social

Renato Sanches aveva rimosso l’immagine del profilo su Instagram con la maglia della Roma per far spazio ad uno sfondo scuro, era accaduto... (calciomercato)

, centrocampista arrivato nella capitale la scorsa estate su indicazione di José Mourinho , torna a vestire giallorosso anche sui social. Sul profilo Instagram dell'ex Psg, infatti, è ...Nei suoi mesi travagliati per via degli infortuni e di alcune prestazioni al di sotto delle aspettative,aveva rimosso l'immagine del profilo su Instagram con la maglia della Roma per far spazio ad uno sfondo scuro. Adesso, il giorno dopo i profondi cambiamenti che hanno colpito Trigoria , ...Renato Sanches, centrocampista arrivato nella capitale la scorsa estate su indicazione di José Mourinho, torna a vestire giallorosso anche sui social. Sul profilo Instagram dell'ex Psg, infatti, è ria ...Roma, l’indizio è UFFICIALE: adesso può cambiare tutto anche sul piano del calciomercato. Ecco cosa è successo.