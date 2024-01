Registrati problemi Vodafone oggi 18 gennaio | la rete non funziona a tutti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si registrano proprio in questi minuti dei, per i quali nonlain alcune aree del Paese. Disservizio che ci fa tornare con la mente al nostro ultimo approfondimento a tema, anche se in questo frangente è impossibile prevedere quanto durerà il malmento registrato da un segmento della clientela. A distanza di una decina di giorni dall’ultimo caso segnalato a proposito dell’operatore rosso, abbiamo dunque un altro grattacapo per il pubblico che si spera possa essere gestito nel più breve tempo possibile.Riscontrati18: da alcuni minuti lanon

"Nel 2023 sono statiquasi una quarantina di nuovi casi nel nostro Paese: a Napoli ... Si possono averebanali come la diarrea o l'otite, che si manifestano in un caso su 15 - 20, o ...Tornando a Lucera, il numero delle soluzioni proposte e attuate è inversamente proporzionale al numero deiin due decenni, con troppa e prolungata disattenzione politica ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Giocare per lungo tempo ai videogame, come tutti gli eccessi, può essere causa di problemi fisici e psicologici. Varie ricerche hanno evidenziato tale fenomeno, con picchi registrati dalla pandemia in ...