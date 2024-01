Regionali | Meloni sente al telefono sia Salvini che Tajani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ha sentito oggi telefonicamente i suoi due vice. Al centro della telefonata con Matteoe di quella con Antonio, ancora il nodo delle prossime elezioni. Oggi, attraverso il vice segretario Andrea Crippa, la Lega ha sostanzialmente mollato la candidatura di Solinas e confermato che il candidato unitario sarà Paolo Truzzu, voluto da Fdi. Il nodo adesso è diventato la Basilicata:vuole che si ridiscuta anche la candidatura in quella Regione dove potrebbe piazzare il ‘suo’ Pasquale Papa, ma Forza Italia non intende cedere sull’uscente Vito Bardi. Tra le ipotesi, anche quella di candidare un civico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

