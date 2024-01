Regionali | tensione Lega-Fi | Meloni media e sente Salvini e Tajani**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Non c’è pace nel centrodestra sulle regionali. Il ‘sacrificio’ dellache ha dovuto rinunciare a Christian Solinas in Sardegna non sarebbe affatto andato giù a Matteo, che non accetta di ritrovarsi con una casella in meno e rivendica per sé la Basilicata, guidata dall’azzurro Vito Bardi. Non a caso il numero due del Carroccio Andrea Crippa, che domani volerà nell’Isola per fare le liste, intercettato in Transatlantico, a Montecitorio, mette in guardia Giorgiachiedendo ‘compensazioni’, a discapito dell’alleato Forza Italia: ”Adesso c’è un altro partito che dovrebbe fare lo stesso nostro sforzo…”. Il muro contro muro, dunque, continua. Non si vede all’orizzonte un vertice dei leader della maggioranza ma ci sarebbero stati due confronti bilaterali:avrebbe sentito in ...