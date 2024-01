Rc auto 2024 | cambia tutto di nuovo Ecco le novità

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Rc, leper il pagamento dell’Rc. Le principaliriguardano i risarcimenti di danni non patrimoniali derivanti da gravi lesioni da circolazione stradale: il governo Meloni ha approvato, infatti, la Tabella unica nazionale che definisce i criteri di valutazione del danno permanente biologico. Ma non è l’unica modifica introdotta dal decreto legislativo numero 184 del 23 dicembre 2023. Scopriamonel dettaglio.>>> Nuove iscrizioni scuolacosa devi sapere (VIDEO) I danni non patrimoniali, leAll’interno della riforma viene definita una proporzionalità diretta e inversa, la prima rispetto al grado di invalidità, mentre la ...

... "Carcere a vita per Impagnatiello, noi viviamo l'ergastolo del dolore" 09 GennaioL'ex barman ... Fino a mercoledì in giro con il cadavere nel bagagliaio dell'A cura della redazione e Monica ...Dalle 12:00 di oggi, giovedì 18 Gennaio, sarà possibile iscriversi alla Sorrento Roads, evento che porta la Freccia Rossa in territori diversi dal classico tracciato della corsa ...gara anche...Milano, 18 gen. – Il mercato auto dell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) chiude il 2023 in crescita del +13,7% a/a a 12,85 milioni di unità, nonostante il -3,8% di dicembre. Restano lontani i livelli pr ...Cambia l’Rc auto nel 2024: guida alle novità in vigore dal 23 dicembre 2023. In particolare, le novità interessano i danni non patrimoniali.