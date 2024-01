Rayo Vallecano-Las Palmas sabato 20 gennaio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Los Canariones attesi a Vallecas

Getafe-Rayo Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici Non si ... (ilveggente)

Il 2024 calcistico in Spagna inizierà con una sfida molto interessante, in uno scenario atipico: il Getafe doveva “scegliere” l’incontro deputato a ... (infobetting)

Domenica pomeriggio è arrivata una stecca piuttosto grossa per il Girona: sul campo dell’Almeria ultima in classifica, infatti, i Catalani non sono ... (infobetting)

Domenica pomeriggio è arrivata una stecca piuttosto grossa per il Girona: sul campo dell’Almeria ultima in classifica, infatti, i Catalani non sono ... (infobetting)

Girona-Rayo Vallecano è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. streaming , probabili formazioni , pronostici Da solo in testa ... (ilveggente)

Girona -è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici Da solo in testa alla classifica - con un solo punto di vantaggio sul Real ...Nella Coppa del Re il sorprendente Girona proverà ad andare fino in fondo: ilè alla portata. Trasferta sempre insidiosa per la Real Sociedad: contro l'Osasuna sarà difficile spuntarla ...Grazie ad una doppietta di Stuani, il Girona batte il Rayo Vallecano negli ottavi di finale della Coppa del Re. Gli attuali capolisti della Liga si sono imposti con il punteggio di 3-1. L'ex ...I capolisti della Liga si impongono 3-1 sul Rayo Vallecano, grazie ad una doppietta dell'ex attaccante della Reggina. Gli uomini di Baraja sconfitti in casa dal Celta ...