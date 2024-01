Rapina aggravata e pugno in faccia | Milano-choc | chi è questo ragazzo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dalla "gloria" di TikTok al carcere di San Vittore. Il 24enne Bebe Touche, originario del Mali e famoso ae soprattutto sui social è stato arrestato la notte scorsa intorno alle 2 insieme a un complice nella zona tra Piazza XXV aprile e corso Como, il cuore della movida selvaggia meneghina, per averto un diciottenne turco del cellulare. Unafinita con untirato inalla vittima. Il complice di Bebe Touche arrestato dagli agenti della Questura sarebbe un coetaneo residente nel Veronese. Il maliano conta oltre 600mila followers sui social ed è diventato famoso su TikTok e Instagram per i video in cui intervista giovani e giovanissimi in giro per. Ilsi trova ora nel carcere milanese di San Vittore in attesa della convalida ...

... personaggio da 600mila follower che solitamente intervista sui suoi canali social ragazzi e ragazze per le vie del centro di Milano, è stato arrestato con l'accusa diper aver ...Pugni in faccia per un cellulare. 'Bebe Touche', influencer da 612mila follower su TikTok, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dalla polizia con l'accusa diin concorso dopo aver picchiato un 18enne turco per portargli via il telefono. 'Touche', maliano di 24 anni, diventato famoso grazie ad alcuni video pubblicati sui social in cui ...Il 24enne da oltre 600mila follower su TikTok si trova ora a San Vittore: durante una serata in corso Como, insieme a un complice avrebbe dato un ...La Procura di Modena indaga per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di uno studente 17enne avvenuto su una corriera di Seta ad opera di un 20enne italiano. L'aggressore è stato arrestato ...