Rai | il nuovo Cda prima o dopo l’election day? Rossi pronto a guidare l' azienda | nel Consiglio d' amministrazione anche Paglia FdI Spunta Mellone Dg

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il cda di viale Mazzini ha indicato la data del 18 aprile per approvare il bilancio, quindi entro fine maggio ci sarà la ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci Rai. Subitoarriverà ilcda...l'election? Questo lo deciderà...la politica. Come sempre. Fra i tanti nomi ch

È la notte del 17 gennaio quando i droni kamikaze sparati dalla russi a piovono sull'Ucraina, come se un domani non ci fosse. Eppure l'esercito di ... (ilmessaggero)

È la notte del 17 gennaio quando i droni kamikaze sparati dalla Russia piovono sull'Ucraina, come se un domani non ci fosse. Eppure l'esercito di ... (ilmessaggero)

Il cda di viale Mazzini ha indicato la data del 18 aprile per approvare il bilancio, quindi entro fine maggio ci sarà la ratifica da parte ... (ilgiornaleditalia)

In occasione dell’Xbox Developer Direct 2024 , Microsoft è tornato a mostrare il Nuovo GDR Open World di Obsidian Entertainment, ci stiamo ... (gamerbrain)

Quando avviene, bisogna ritirarsi per qualche anno o per un millennio, e allora, a volte, la batteria magica si caricherà di". Il Sessantotto è però anche l'anno della Cecoslovacchia e la sua ......di questoorientamento era stato rappresentato dal collocamento lampo del 25% di Monte dei Paschi con un ricavo di 900 milioni di euro, mentre proprio ieri è stato reso noto che la(...Calcio d'inizio stasera alle ore 20 all'Al-Awwal Park di Riad. Arbitrerà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido ...Cedere parte di Rai Way significa rinunciare a una porzione degli utili, dei dividendi e comporta anche una svalutazione del valore dell'intero gruppo ...