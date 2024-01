Rai | approvato il Contratto di servizio e il Piano Industriale

rimane comunque interessata a valutare le prospettive di sviluppo industriale della Controllata.perimetro immobiliare che recepiscono le indicazioni contenute nel Piano Immobiliare già...Fuori dal listino principale archivia una seduta pesanteWay, che in chiusura cede il 4,43%, alla luce della possibile vendita delle quote da parte dellaprevista nel nuovo piano...I parlamentari del Carroccio: "L'innovazione sarà la parola chiave con un piano di incentivi per le uscite e nuove assunzioni di giovani" ...La Rai punta sulla cessione di quote di Rai Way, mantenendo la maggioranza, per reperire risorse per il nuovo piano industriale. Il possibile collocamento di un pacchetto importante di azioni, fino al ...