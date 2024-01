Raffaella De Laurentiis e Michelle Danner ' presidentesse' a L A Italia 2024 dal 3 al 9 marzo a Hollywood Un’ edizione dedicata alle donne del cinema

Italia '24 3 - 9 marzo a Hollywood edizione19 dedicata alle donne del cinema La produttriceDee la regista Michelle Danner sono state designate ChairPerson e Presidente del 'Los ...La produttriceDee la regista Michelle Danner sono state designate ChairPerson e Presidente del "Los Angeles Italia - film, fashion and art festival" in programma al Teatro Cinese di Hollywood ...Dune, che nella mente di Raffaella e Dino De Laurentiis, produttori del film, avrebbe dovuto essere una sorta di Star Wars per persone adulte, doveva essere – come sarà probabilmente per la versione ...La produttrice Raffaella De Laurentiis e la regista Michelle Danner sono state designate ChairPerson e Presidente del “Los Angeles Italia-film, fashion and art festival” in programma al Teatro Cinese ...