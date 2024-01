QVC Italia certificata UNI PdR 125 | 2022 per la parità di genere

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’azienda ha ricevuto la certificazione UNI/ PdR 125:, unico standard insulladiMilano, 18 gennaio 2024 – QVC, leader video commerce (“vCommerce”) annuncia di aver ricevuto la certificazione governativa UNI/ PdR 125:per ladi. Un importante riconoscimento per la capacità dell'azienda nell’adottare misure concrete per colmare il

...HD 25 Rai Premium 26 Cielo 27 27Twentyseven HD 28 TV2000 29 LA7d 30 La5 HD 31 Real Time 32HD ...48 Rai News 24 HD / Rai News 24 49 Mediaset Italia2 HD 50 Sky TG24 51 TGCOM24 HD 52 DMAX 5353 ...BROADCASTER TV: DiscoverySrl, Gmh Spa, La7 Spa, Mediaset Spa,Spa, Rai Spa, Rete Blu Spa, Sportcast Srl, Paramount GlobalS.r.l. RADIO NAZIONALI: Cn Media Srl, Elemedia Spa, Gruppo ...Milano, 18 gennaio 2024 – QVC Italia, leader video commerce (“vCommerce”) annuncia di aver ricevuto la certificazione governativa UNI/ PdR 125:2022 per la parità di genere. Un importante riconosciment ...(Adnkronos) – L’attesa è quasi terminata per gli appassionati di Ultimate Team: sta per arrivare l’annuncio e le promozioni relative al “Team of the Year” (Squadra dell’Anno) di EA FC 24. Quest’anno, ...