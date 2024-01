Quest’inverno il capo più soft dell’armadio va d’accordo con la mini di tweed a vita alta

Leggi su amica

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Questa stagione fredda maglione egonna disono la combo moda da provare. Questi due capi invernali non si vedono spesso insieme. Il primo viene normalmente abbinato a pantaloni e gonne midi, la secondo è di solito accompagnata da una giacca en pendant nello stesso materiale. Eppure indossarli insieme può dare risultati inaspettati e davvero sorprendenti. Quello che conta è sceglierli con cura. Puntando sulle giuste proporzioni, su colori armoniosi, su una scelta ragionata degli accessori e su qualche trucco styling semplicissimo. Per avere la dimostrazione di quanto detto, basta dare un’occhiata alla sfilata autunno inverno 2023/24 di Chanel, dove questa coppia insolita è stata protagonista in maniera davvero eye-catching. ...