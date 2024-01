Quanti italiani si sono trasferiti all’estero nel 2023?

Roma, 13 gen – E’ tornata in campo ieri sera – con il pirotecnico anticipo tra Catanzaro e Lecco – la Serie B, impegnata oggi e domani nella prima ... (ilprimatonazionale)

Molti italiani , nel periodo delle feste , avranno sicuramente preso qualche chilo di troppo. Proprio per questo, è giunto il momento di correre ai ... (sportnews.eu)

Tra le favorite per la vittoria finale, di seguito i convocati della Nigeria per la Coppa d'Africa che si disputerà tra gennaio e... (calciomercato)

Se è stato o meno un "errore di comunicazione" quello di Chiara Ferragni lo stabiliranno le sedi opportune. Ma la maggioranza degli italiani non ... (iltempo)

Natale e Capodanno : quanti italiani partiranno?

Quest’anno gli italiani hanno deciso di rimanere in Italia per le feste di Natale. In oltre 19 milioni hanno scelto di rimanere nel proprio Paese e ... ()