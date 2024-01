Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open 2024? Orari 19 gennaio | programma preciso | tv | streaming

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Glistanno piano piano avanzando alle fasi più calde, questa notte, il 19, inizierà il terzo turno per entrambi i tabelloni principali. Sono due gli azzurri che scenderanno in campo nella nottata italiana, e per entrambi sarà un match da vivere con voglia e attenzione. Jannik Sinner si sta ormai abituando alle mattinate in Australia: il campo designato per il numero 4 al mondo sarà nuovamente la Margaret Court Arena, dove aprirà ilcon Sebastian Baez. L’altoatesino ha già affrontato in passato l’argentino, battendolo in rimonta nel 1000 di Shanghai lo scorso ottobre. Flavio Cobolli avrà invece l’onore di chiudere le danze alla John Cain Arena contro Alex De Minaur, numero 10 al mondo: la loro partita non comincerà prima delle 19.00e, le ...

... la squadra di Ancelotti ha dimostrato la sua superiorità schiantando anche il Barcellona nella successiva finale, ma guai a dare per vinti i colchoneros troppo presto soprattuttonel ...... una combinazione che,eseguita con maestria, può trasformare un outfit ordinario in una ... I tessutiun ruolo cruciale nell'aspetto finale . Un cappotto in cashmere, per esempio, emana ...A Cangelosi il compito di insegnare alla squadra come sfruttare al meglio le caratteristiche dell'attaccante anche quando gioca in posizione centrale. Del resto il tecnico sa come si fa: quando ...Genova – «Gioia e felicità». Sono le emozioni che Junior Messias vuole provare quando scende in campo. Al Ferraris così come gli accadeva ai tempi del Casale tra i dilettanti. Sensazioni che il brasil ...