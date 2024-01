PWR | Info & Card finale “Sine Ullo Timore”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lee ladi “”, in programma Domenica 21 Gennaio a Roma: PWR”Domenica 21 Gennaio – RomaPalatorrino – Via Fiume Giallo 47 Inizio ore 18 – Biglietti Online QUI EPW Heavyweight TitleTristan Archer (c) Vs Nico Narciso 2 Of 3 Falls Match for Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs Ivan Sanzio EPW Women’s TitleQueen Maya (c) Vs Amale Open Challenge for EPW Silver TitleLuke Astaroth (c) Vs ??? #1 Contender Match for EPW Heavyweight TitleKarim Brigante Vs Spike Trivet Tag Team MatchTwo Bastalanders (Zero The Fool; Tao Man) Vs Roman Dinasty (Dave Blasco; Flavio Augusto)VP Dozer; Mr. Mastodont Vs ...