Puppo e il paragone tra Sinner e Camila Giorgi E su Musetti | “Spesso tira fuori degli alibi”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Darioha analizzato alcuni temi caldi emersi agli Australian Open nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il commentatore di Eurosport si è soffermato su Jannik, reduce dalla vittoria al secondo turno contro l’olandese Jesper de Jong: “Più che della partita e di quello che ha fatto in campo sono ammirato da come si comporta. Qualcuno potrebbe dire che è tutto un copione e che fa quello bravo, ma gli viene proprio così. Non c’è stata storia in campo con de Jong,era di due categorie superiori. Ora dà spettacolo anche nelle interviste, ha detto che gli piacerebbe avere un fisico da Baywatch, ma che non gli conviene sviluppare l’aspetto muscolare perché verrebbe meno la sua matrice e il suo modo di giocare a tennis“. Dariosi è proiettato verso i ...

Dariodi Eurosport è stato intervistato da OA Sport per fare il punto sulla situazione del tennis ... Non si deve fare ilcon Alcaraz perché quest'ultimo non sta sbagliando un colpo, però. ...Dariodi Eurosport è stato intervistato da OA Sport per fare il punto sulla situazione del tennis ... Non si deve fare ilcon Alcaraz perché quest'ultimo non sta sbagliando un colpo, però. ...Dario Puppo ha analizzato alcuni temi caldi emersi agli Australian Open nel corso dell'ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il commentatore di Eurosport si è sof ...