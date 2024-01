Psg | media francesi pessimisti sul rinnovo di Mbappé

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Kylianè sempre più lontano dal Paris Saint Germain. Se nel 2022, a poche settimane dalla scadenza, l’attaccante firmò col club francese unbiennale con opzione per una terza stagione, stavolta il finale potrebbe essere diverso. Stando a RMC Sport, la società parigina avrebbe chiesto al suo fuoriclasse di comunicare quanto prima la sua decisione, in modo da lavorare a un nuovo progetto qualora scegliesse di andare via. Col passare dei giorni l’impressione è che alla fine il numero 7 non rinnoverà, sebbene dal suo entourage assicurino che non c’è ancora una decisione definitiva. Sul tavolo del giocatore ci sarebbe una proposta dieconomicamente molto superiore a quella che potrebbe offrirgli qualsiasi altro club europeo, macontinua a prendere tempo. A differenza di due anni fa, però, una ...

Il Milan che alle 21 scende in campo a San Siro per provare a fermare Mbappé e i suoi compagni cambia volto in mezzo al campo. Contro il Paris ... (dailymilan)

