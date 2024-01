Proteggili dal freddo | dona una coperta al canile | le due sedi nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ arrivato il gelo e i cani e gatti che vivono nei rifugi sono tra coloro che ne soffrono di più. Unapuò essere una coccola, ma soprattutto è particolarmente utile ad aiutare e spesso salvare vite. Per questo LNDC Animal Protection lancia un appello, a cittadini e strutture ricettive, perre coperte e trapunte ai rifugi per animali abbanti più vicini. La Presidente Piera Rosati: “re unapuò scaldare non solo un animale senza famiglia, ma anche il cuore di chi la” I rifugi di tutta Italia ospitano cani e gatti che cercano ancora una casa da tanto tempo e le loro storie possono essere molto diverse: c’è chi ha vagato per tanto tempo in strada, c’è chi è entrato perché aveva bisogno di cure, c’è chi ha vissuto per anni in casa ...