Pronostico e quote Ugo Humbert – Zhizhen Zhang | Australian Open 18-01-2024

Leggi su infobetting

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La sfida di secondo turno tra Ugosi giocherà come terzo incontro, dopo due doppi, sul campo numero 8 e non prima delle 3:30 AM in Italia. Un orario scomodo per i più, ma si sa che gli scommettitori quando serve sono pronti a vivere con i fusi orari più disparati! InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici