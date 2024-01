Pronostici di oggi 18 gennaio | Supercoppa italiana | Copa del Rey con il derby di Madrid e Coppa d’Africa

...00: tv in chiaro, streaming, formazioni,. La Costa d'Avorio ha messo le cose in chiaro ... Nigeria, non basta Osimhen In gol l'ex Udinese Fofana ,all'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo, poi ...Dal 2004/05 ad, infatti, solo quattro volte i campioni d'inverno hanno poi perso lo scudetto: ... pronostico e quote delle Final Four di Riyad Leggi gli altricalcio della settimana, ...Unionistas de Salamanca e Barcellona si affrontano nel match di Copa del Rey delle 19,30 in un match dove la squadra di Xavi è nettamente favorita anche se arriva dalla brutta sconfitta contro il Real ...Prima semifinale tra Napoli e Fiorentina a Ryad per le due squadre aspettando Inter e Lazio. La squadra di Mazzarri seppur senza Osimhen vuole vincere la gara anche se di fronte ci saranno i viola di ...