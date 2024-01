Pronostici di oggi 18 gennaio | Supercoppa italiana | Copa del Rey con il derby di Madrid e Coppa d’Africa

...00: probabili formazioni,, tv in chiaro e streaming. Non ci sono più le Supercoppe ... espugnando 3 - 1 il 'Maradona' in quella che, ad, rimane forse la migliore prestazione stagionale ...Difficile sbilanciarsi in: il Napoli è pieno di assenze ( Osimhen , Anguissa , Natan , Olivera , Meret e Demme ) e anche la Fiorentina deve fare i conti gli acciacchi di Nico Gonzalez . - -...Con una storia su Instagram il centrale inglese ha cercato di fare chiarezza: "Dal mio arrivo alla AS Roma nel 2019 il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato.Si preannuncia una partita a viso aperto tra due squadre in grado di garantire soluzioni importanti nel reparto offensivo. La Fiorentina è più in forma, il Napoli è più talentuoso. Pronostico: GG.