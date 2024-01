Prof Edoardo Raposio | terapia mini-invasiva dell' emicrania

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Genova 18/01/2024) - L'è una patologia cronica, molto invalidante, che interessa circa il 30%a popolazione. Quando lafarmacologica non è efficace o quando gli effetti collaterali sono difficilmente sopportabili, si può da alcuni anni avvalersi di unachirurgica. Il, docente del Dipartimento di Scienze Chirurgiche'Università di Genova, da anni coordina il primo Gruppo europeo in tale ambito, con la più ampia casistica e attività scientifica internazionale. Lain questione, indicata per casi selezionati die cefalea muscolo-tensiva, si basa sulla liberazione di alcuni nervi superficiali, che in ...