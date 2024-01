Processo Giulia Tramontano | Impagnatiello in lacrime Papà Franco | “Non ci fermiamo”

L'x barman, che ha confessato l'omicidio della compagna, è apparso per la prima volta in tribunale. In aula i familiari della vittima che chiedono ... (vanityfair)

Il 30enne ex barman, imputato per l' omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi, è arrivato questa mattina nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Si sono registrati momenti di caos, tanto che si è ...... il 30enne ex barman accusato per l'omicidio della fidanzataTramontano, incinta di sette mesi, è appena arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Milano per l'inizio dela suo ... L'avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, che rappresenta il Comune di Senago, il quale chiede di essere parte civile:, ha detto "E' evidente la premeditazione lucida e spietata, è un esempio di brutalità.