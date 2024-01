Processo Giulia Tramontano | Alessandro Impagnatiello | le lacrime in aula | «Mi scuso | non posso chiedere il perdono»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Mi, non, ma micon tutte le persone», queste le parole di, nelle dichiarazioni spontanee rese in, durante ilche lo vede imputato l’omicidio della compagna. Presenti i parenti della vittima, uccisa a coltellate, quando era incinta al settimo mese del piccolo Thiago. Quando il barman ha preso parola la sorella di, Chiara, è uscita dall’. A seguirla anche il padre. A rimanere in piedi e vicini mamma Loredana e il fratello Mario. «Preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da disumanità» Il 30enne è accusato di omicidio ...

Impagnatiello parla in aula: “Ho distrutto la vita di Giulia e di nostro figlio”. Il padre e la sorella della vittima escono per non ... (tpi)

È il giorno della prima udienza dela carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio diTramontano. Per alcuni istanti Impagnatiello, seduto dentro la gabbia, ha pianto ed ha poi reso alcune dichiarazioni aula: '...È iniziato nel caos ilad Alessandro Impagnatiello , il 30enne ex barman in un hotel di lusso, imputato per l'omicidio del 27 maggio scorso della fidanzataTramontano , incinta di sette mesi e ammazzata a ...La prima Corte di Assise di Milano ha deciso di non consentire le riprese audio e video del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano. Nessuna delle ...Con questa frase, detta con voce tremante rotta dalla commozione, Alessandro Impagnatiello ha chiuso le sue dichiarazioni spontanee nel processo che lo vede alla sbarra per l’omicidio della compagna ...