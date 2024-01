Probabili formazioni Inter-Lazio | semifinale Supercoppa Italiana 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ledidi, in programma alle 20:00 di venerdì 19 gennaio. A Riyadh è sfida tra la detentrice della Coppa Italia e la seconda classificata. Chi vince, sfida una tra Fiorentina e Napoli in campo nell’altra. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5. Dopo la vittoria per 5-1 sul Monza, Simone Inzaghi vuole battere il record di vittorie dellada allenatore, attualmente condiviso (4) con Marcello Lippi e Fabio Capello. Una buona compagnia per il tecnico piacentino desideroso di arricchire il suo palmares. Di fronte c’è Maurizio Sarri che sogna il primo trofeo in ...

Napoli - Fiorentina, leufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della prima semifinale della ...ammoniti e tiratori di Napoli - Fiorentina Come già anticipato, non ...Leufficiali di Napoli - Fiorentina ...Dove vedere in streaming e in tv la gara tra Cosenza e Venezia La sfida, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16:15, sarà trasmessa come di consueto, sulla pay tv e pay per view in differenti opzi ...La 21° giornata inizia con l’anticipo tra Sampdoria-Parma di venerdì 19 gennaio, sabato 20 entra in gioca il big match tra Palermo-Modena, il posticipo è Ascoli-Bari ...