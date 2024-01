Presidente israeliano Herzog a Davos mostra foto del bimbo ostaggio di Hamas | Tajani | In nuova missione in Mar Rosso anche Paesi non - Ue

Guerra Israele -Hamas , le ultime notizie in DIRETTA I bombardamenti della Striscia di Gaza entrano nel 24esimo giorno. Ieri Joe Biden ha parlato al ... (tpi)

18 gen 12:40 Herzog a Davos parla con accanto la foto del piccolo Kfir Babas IlIsaac Herzog ha pronunciato il suo discorso a Davos con accanto la foto di Kfir Bibas, il bambino ...Sempre da Davos ha parlato ilIsaac Herzog, chiarendo lo stato d'animo del suo paese in questo momento. "Se chiedete a unmedio, nessuno sano di mente vi dirà che è ...Gaza, Herzog: "Sofferenza per dolore dei civili ma dobbiamo difenderci" 18 gennaio 2024 "Il terrorismo è il maggior impedimento alla pace. Non mi… Leggi ...Si moltiplicano i segnali di un possibile strappo degli Usa con l'Amministrazione di Tel Aviv. Che respinge (al pari di Hamas) i progetti guidati da ...