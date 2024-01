Prato | fa retromarcia col furgone | travolge e uccide il padre

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tragedia a Poggio a Caiano, in provincia di. Un uomo di 68 anni, Giuseppe Costantino, è morto dopo essere stato travolto dalguidato dal figlio che stava facendoe non si è accorto della presenza del. Il 68enne è stato portato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi dove è poi deceduto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. I due si trovavano nei pressi di un’officina per un controllo al veicolo quando il figlio, non accorgendosi che ilsi trovava dietro al, ha innestato landolo.

