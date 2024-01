Povere Creature! Emma Stone difende le scene di sesso | “Bella è senza vergogna”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)mezzi termini ledigirate inil film di Yorgos Lanthimos, Leone d’Oro a Venezia, che al momento le ha fatto guadagnare un Golden Globe e un Critic Choice Award, in uscita italiana il prossimo 25 gennaio. Intervenuta alla BBC Radio 4, l’attrice ha spiegato che le sequenze in questione sono una parte essenziale del suo personaggio.interpretaBaxter, una donna riportata in vita da uno scienziato (Willem Dafoe), grazie al trapianto del cervello di un feto, la quale nel suo percorso di crescita sviluppa un’insaziabile voracità sessuale. Che lei sfrutta per conoscere sé stessa e il mondo. Proprio in questo elemento, sostiene...