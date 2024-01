Poste Italiane è Top Employer per il quinto anno consecutivo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen.(Adnkronos) – Per ilè Topgrazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar modo, all?impegno rivolto al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie e alle iniziative per l?inclusione, che si integrano con le strategie di valorizzazione delle risorse umane, basate sui principi di equità e merito. A giudizio del Tops Institute, che certifica da 30 anni le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie sulle risorse umane,si è distinta nella diffusione di una cultura inclusiva con interventi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie e una crescente capacità di prendersi cura delle persone, promuovendo l?equilibrio tra la vita ...

Roma, 18 gen.(Adnkronos) - Per il quinto anno consecutivo Poste Italiane è Top Employer grazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 gen.(Adnkronos) - Per il quinto anno consecutivo Poste Italiane è Top Employer grazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 gen.(Adnkronos) - Per il quinto anno consecutivo Poste Italiane è Top Employer grazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar ... (iltempo)

... dal settore farmaceutico con Angelini e Chiesi a quello della telefonia come WindTre, passando da colossi come, Autostrade per l'Italia e Amazon. L'ELENCO COMPLETO sul sito dell'...Un'altra domanda riguarda l'identità del "gestore" del denaro: sette su 10 scelgono solo la banca , il 17,9% utilizza anche, mentre l'8,7% solo gli sportelli postali. La metà degli ...Roma, 18 gen.(Adnkronos) - Per il quinto anno consecutivo Poste Italiane è Top Employer grazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar modo, all’impegno rivolto al benessere dei ...Per tutti i collezionisti della provincia di Agrigento è disponibile, negli uffici postali con sportello filatelico di Agrigento Centro e Sciacca oltre che online sul sito poste.it, il nuovo Libro dei ...