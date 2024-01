Positano | il Riesame dà ragione alla Procura | “Lottizzazione abusiva sull’isolotto Li Galli” E apre la strada alla confisca del maxi-resort

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ladi Salerno vince aluna partita da cinquanta milioni di euro, forse di più. È il valore di mercato ipotetico dell’isolotto “Li” di fronte a, in Costiera amalfitana: uno scoglio che fu il rifugio di Rudolph Nureyev e ora è stato riconvertito in undi lusso per ultraricchi con disponibilità illimitate, grazie ai generosi investimenti della famiglia Russo di Sorrento, che lo comprò negli anni Novanta subito dopo la morte del ballerino sovietico. Secondo l’ufficio inquirente guidato da Giuseppe Borrelli, la trasformazione dell’isola, attraversata da una serie di abusi nuovi costruiti su abusi preesistenti, ha configurato una: reato che, se accertato, prevede lae l’acquisizione al ...