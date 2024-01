Polveriera Medioriente | dalla guerra di Israele a Gaza ai raid di Iran e Pakistan | cosa succede

La drammatica situazione di Gaza Da quando lo scenario mondiale è stato di nuovo sconvolto dal ritorno del conflitto israelo - palestinese, è diventato subito chiaro il rischio non solo di un'...Ilè ancora una, dopo 90 giorni di guerra tra Israele e Hamas , che ha provocato migliaia di vittime e milioni di sfollati. La situazione si è ulteriormente aggravata dopo l' ...La drammatica situazione di Gaza Da quando lo scenario mondiale è stato di nuovo sconvolto dal ritorno del conflitto israelo-palestinese, è diventato subito chiaro il rischio non solo di un'escalation ...Anche l'Italia in campo con le sue navi nel Mar Rosso. Si chiamerà Aspis, che in greco antico significa “scudo”, la missione europea a protezione dei mercantili dagli Houthi, ...