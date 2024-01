Politano-Napoli | rinnovo vicino | ma tutto ancora aperto Incontro con l’Al-Shabab

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il futuro di Matteorimane incerto, tra trattative in corso con ile l’interesse dal. Matteoal centro delle attenzioni per ildel suo contratto con il. Nonostante le voci di un accordo imminente, l’operazione non èconclusa, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi positivi. Il procuratore di, Mario Giuffredi, ha dichiarato pubblicamente che le trattative sonoin corso e che ci sono distanze da colmare tra le parti coinvolte. Gli incontri con il presidente Aurelio De Laurentiis sono destinati a continuare, alimentando la speranza che si possa trovare un accordo per garantire la permanenza del giocatore, il cui contributo è stato fondamentale ...

l’agente di Politano , Mario Giuffredi smentisce le voci di rinnovo dell’esterno con il Napoli circolate in queste ore. Doccia gela ta per i tifosi ... (napolipiu)

Calciomercato Napoli , Di Marzio : visite per Ngonge , Politano non si muove. Assalto last minute a Barak. Importanti aggiornamenti sul mercato del ... (napolipiu)

Alpiace anche Theate, ma il Rennes spara alto (25 mln) e non vuole cederlo adesso. Per, nonostante le smentite, si procede verso l'accordo per il rinnovo. Zielinski dal 1 febbraio ...Incassato l'ok dei medici potrà sentirsi un calciatore dela tutti gli effetti. Aurelio De ... Il ragazzo classe 2000 sarà utile a Mazzarri per la fascia destra come vicema può anche ...Alessio Zerbin, esterno del Napoli, è destinato a lasciare la squadra con un prestito al Frosinone. Questo movimento sembra essere correlato all’arrivo imminente di Ngonge nell’organico azzurro.è la Supercoppa italiana a catalizzare le attenzioni del weekend calcistico di casa nostra con la serie A che salterà quattro delle dieci partite in calendario.