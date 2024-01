Polemiche per l' identità alias al ministero della Difesa | non sapevamo di essere inclusivi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Scuola, università e non solo: disi sente sempre più parlare anche all'interno degli uffici pubblici e nelle ...

L’Aula del Senato, dove prosegue il dibattito sul L’Autonomia differenziata, ha respinto la richiesta dell’opposizione di non non passaggio agli ... (secoloditalia)

Il ministro della Difesa sulle polemiche per il calendario 'accusato' di riabilitare il fascismo "Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere a polemiche pretestuose e ridicole". Così in una ... (periodicodaily)

Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere a polemiche ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere a polemiche pretestuose e ridicole”. Così in ... ()

Scuola, università e non solo: di identità alias si sente sempre più parlare anche all'interno degli uffici pubblici e nelle ...La decisione dei giudici del Tar Lazio scatenasu più versanti, compresi gli studenti dell'Udu e l'Anaao Assomed Dalla Conferenza dei rettori, passandogli studenti dell'Udu, al consorzio Cisia che prepara i test, all'Anaao è u che n ...Dopo essere stata fuori dalla casa già a dicembre e poi ai primi di gennaio, in entrambi i casi per motivi personali, è stato confermato che… Leggi ...Prima la sentenza della Cassazione sul saluto romano, poi il calendario dell'Esercito 2024. Nelle ultime ore «l'onda nera» trova sempre più spazio ...