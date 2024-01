Polemica sul calendario dell' Esercito | Anpi | Ritiratelo | Il caso finisce in Aula | La Difesa | Non riabilita il fascismo

Ha suscitato forti polemiche il video , diffuso sul web, in cui una ragazza colpisce con un calcio un Gatto , facendolo cadere in una fontana e ... (tg24.sky)

La marcia in diretta sul Tg1 - Dunque nell'edizione delle 13.30 sula rete ammiragila della Rai è andata in onda una ' marcia cimiteriale' dove un ... (247.libero)

Leggi Anche Cassazione, il pg: 'Il saluto romano è reato se c'è pericolo per l'ordine pubblico' Leggi Anche Acca Larentia, la Procura Roma apre un fascicolosaluto romano: oltre 10 gli indagati Leggi Anche Cinque denunciati per il saluto romano ad Acca Larentia - La Russa: 'Serve chiarezza, a volte non è reato' L'interrogazione di Alleanza verdi e ...... una nuovasu un presunto "revisionismo" o, per così dire, una tentata riabilitazione dell'... Un puntoquale il deputato di Avs avanza precise obiezioni: se è vero, osserva Grimaldi, che "...insigniti della medaglia d’oro al valor militare “per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente”, come si legge nell’abstract ...Dopo un Consiglio particolarmente prolungato, martedì scorso la Regione Veneto ha approvato il “rinvio in commissione” della proposta di legge d’iniziativa popolare che mirava a regolamentare il ricor ...