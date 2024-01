Pm chiacchieroni? Clamorosa mossa di Delmastro | le 13 Procure nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Stop ai pm “”. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha deciso di attivare gli ispettori di via Arenula per verificare il rispetto della legge sulla presunzione d'innocenza, la norma che vieta di dare giudizi di colpevolezza nei confronti degli indagati prima che ci sia stata una sentenza di condanna. Lo ha annunciato ieri alla Camera il sottosegretario alla Giustizia Andrearispondendo ad una interrogazione di Enrico Costa. «Lo Stato deve fornire la garanzia che quando una persona è stata chiamata a rispondere in un procedimento penale ed è stata poi assolta, quella stessa persona deve poter riavere immagine, reputazione, portafoglio e credibilità di quando è entrata nell'ingranaggio giudiziario», aveva affermato Costa, responsabile giustizia di Azione. Il governo, ha replicato, è contrario alla ...