Pizza Day | Sirabella | “Il mio segreto ? Ingredienti stagionali e lievitazione di 48 ore”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ho imparato a fare lada grandi maestri napoletani, ho portato avanti anche un progetto sullafritta di Enzo Coccia, poi sono arrivato a Milano nel 2018 contattato dai soci fondatori di ‘Dry Milano’ e ora sono qui da sei anni”. Riassume così la sua carriera folgorante Lorenzo, nato a Napoli 31 anni fa, intervistato dall’Adnkronos, in occasione della Giornata mondiale della. E’ uno dei più talentuosiiuoli napoletani, che porta in alto l’arte dellanapoletana Patrimonio dell’Unesco, con una serie di riconoscimenti attribuitigli come miglior giovaneiolo dell’anno dalla Guida online 50 Top, e con i 3 Spicchi del Gambero Rosso. Unatradizionale, realizzata per lo ...

Unatradizionale, realizzata per lo più con ingredienti stagionali, quella preparata da Sirabella, "utilizziamo un blend di farine di tipo 1 e 0 e un impasto di 48 ore per lae di 72 ore ...Non potevo festeggiare in modo migliore oggi 17 gennaio il '', la Giornata Mondiale della'. Così il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo racconta la visita di Bezos nel suo locale di ...NordEst – Se c’è un giorno dell’anno in cui il mondo intero si unisce per celebrare un piacere gastronomico senza confini, quel giorno è il 17 gennaio, il World Pizza Day. Quest’anno, in occasione del ...Il giovane pizzaiuolo napoletano si racconta in un'intervista all'Adnkronos. La pizza all'ananas 'Mai'. E occhio agli sprechi: 'Uso gli scarti per i cocktail' ...