Più competitività con l’IA

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Piùcon l’intelligenza artificiale, come gestire al meglio la quinta rivoluzione industriale – mercoledì 24 gennaio Mercoledì 24 gennaio alle ore 10 prenderà il via l’evento “Stati Generali della Meccatronica“, organizzato da A&T in collaborazione con Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Consorzio Intellimech e Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente. L’edizione 2024 sarà focalizzata sul tema “Piùcon l’intelligenza artificiale: come gestire al meglio la quinta rivoluzione industriale”, un’occasione di riflessione per esplorare come l’Intelligenza Artificiale possa essere impiegata per incrementare l’efficienza e l’innovazione nelle aziende, declinando le esigenze, le sfide e le opportunità per la meccatronica. L’evento si svolgerà in due fasi: la mattina è dedicata alla conferenza plenaria ...