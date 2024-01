PIL Paolo Capone | Leader UGL | “Restano fragilità | urgono investimenti in politiche industriali”

... ecco il pensiero di padreBenanti , "uno dei maggiori esperti" di intelligenza artificiale, ... Per renderci conto, tutto ildella Gran Bretagna è pari a 3.3 trilioni, quindi parliamo di cifre ...Non a caso il commissario Ue ,Gentiloni, ha rinunciato al World Economic Forum di Davos per ... non c'è ad esempio il benchmark del 1,5% nel rapporto tra deficit eche la Germania ha voluto ...in Area X. "L'Italia, che vive la sfida demografica in modo importante - spiega Scarfò -, ha un punto di fragilità: la percentuale di investimenti in assicurazioni rispetto al Pil è la più bassa di ...di competitività industriale e di credibilità dello Stato» scriveva Paolo Bricco lo scorso dicembre. Dal 2011, ultimo anno di pieno funzionamento di Taranto e degli impianti di Genova e Novi Ligure, ...