Pietro Senaldi | Elly si vergogna del conclave Pd

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Schlein non ce la può fare. Il diavolo si nasconde nei dettagli, rivelatori e profetici. La segretaria del Pd ha le idee chiare solo sulle battaglie che non può vincere e ha la ricetta giusta solo per ciò che sa benissimo non sarà chiamata a fare. Dal fisco alle pensioni, dalla lotta alla povertà al salario minimo, dalla pace nel mondo all'Europa socialista, il diario dei sogni è pieno di dichiarazioni assertive ma quando si tratta di qualcosa che dipende concretamente da lei, Clarabsi incarta inesorabilmente, dubita, è capace di tornare indietro anche dalle decisioni più inoffensive e banali. Prendete il famoso ritiro nel resort umbro a cinque stelle, che poi se guardi il sito su internet scopri che sono quattro, dove il Pd è chiamato a una seduta d'autocoscienza. La location è stata scelta da una delle fedelissime del segretario, Chiara ...

Suicidio di Giovanna Pedretti, di chi è la colpa Se n'è parlato nel corso della trasmissione 'Prima di domani' in onda il 17 gennaio su Rete4. Ospite il condirettore di Libero,, che mette in guardia contro l'uso sui social di toni non adeguati all'interlocutore. 'Contro la pizzaiola di Sant'Angelo Lodigiano non puoi usare i toni che useresti per criticare ...Ospite in collegamento ecco, condirettore di Libero , a cui viene chiesta la ragione per la quale il nostro quotidiano ha dato profondo risalto alla vicenda. 'Contro la pizzaiola di ...Vero o falsa che fosse la tragica recensione antigay e anti disabili di un presunto commensale della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, sicuramente… Leggi ...Suicidio di Giovanna Pedretti, di chi è la colpa Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Prima di domani" in onda ...