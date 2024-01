Pietro Bembo e l’amore con Lucrezia Borgia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel cuore del Rinascimento italiano, tra le sfarzose corti e gli intrighi politici, fiorirono storie d’amore che sfidarono le convenzioni dell’epoca. Una di queste storie coinvolse due personaggi illustri:, l’umanista e cardinale rinomato, e, la donna dalla bellezza enigmatica legata a una delle famiglie più potenti e controverse del tempo. Il contesto storico Il XVI secolo fu un’epoca di straordinaria effervescenza culturale e artistica in Italia, nota come il Rinascimento. In questo contesto,emerse come figura di spicco, un uomo di lettere profondamente coinvolto nella vita politica e culturale dell’epoca. Nel suo percorso di crescita e maturazione,attraversò le corti rinascimentali, incontrando personaggi di ...

... sarà collocata una lapide in memoria di un grande protagonista del nostro Rinascimento, il venezianovisse nel sec. XVI e fu il 'principe dei grammatici', il grande ...In via Gabriele Paleotti, traversa di via, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Con la porta chiusa dall'interno, una volta dentro l'abitazione i ...Una lapide in memoria di un grande protagonista del Rinascimento italiano, il veneziano Pietro Bembo. L’iniziativa è dell’Accademia della Crusca,... Una lapide in memoria di un grande protagonista del ...Il 18 gennaio 2024 una rappresentanza dell’ Accademia della Crusca, insieme al Presidente Paolo D’Achille, si riunirà a Roma, in via delle Coppelle, nel Palazzo Baldassini: qui, a cura dell’Accademia ...