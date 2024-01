Piedimonte Matese | comune in dissesto | ex amministratori nel mirino delle Fiamme Gialle

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 18 gennaio 2024). Oggi la Guardia di Finanza di(Caserta), su delega della Procura della Corte dei Conti Campania, guidata dal Procuratore regionale Antonio Giuseppone, ha notificato 5 inviti a dedurre ai soggetti ritenuti responsabili deldel 2019 deldi. Con l’atto notificato la Procura intende sanzionare chi ha fatto “fallire” ilchiedendo che vengano comminate le sanzioni previste dalla legge e cioè, oltre a quella pecuniaria, l’incandidabilità, per un periodo di dieci anni, alle cariche politiche. Per i giudici contabili firmatari dell’invito, sono da ritenersi responsabili il sindaco, l’assessore al bilancio ed il presidente del Consiglio allora in carica, oltre ai due ...