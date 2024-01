Piccole e medie imprese | anche a Cerveteri un workshop informativo

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gennaio 2024 – Si è svolto martedì 16 gennaio 2024, presso la sala Ruspoli in piazza Santa Maria a, ilorganizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. All’incontro, organizzato con la finalità di fornire una maggiore informazione per quanto riguarda i bandi regionali per l’accesso al credito agevolato da parte delle, è intervenuta la vice presidente nonchè assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli, che ha spiegato come sono state semplificate rispetto al passato le procedure di accesso ai bandi attualmente in vigore. Presenteil Dott. Leonardo Caputo, che ha focalizzato il suo intervento sui vari bandi attualmente aperti e il tipo di ...

