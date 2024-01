Piccari | «Inter | Inzaghi ha un record nel mirino Lazio indecifrabile»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Marco, Direttore di TMW Radio, ha parlato dell’di Simonee delladi Maurizio Sarri che domani si sfideranno in semifinale di Supercoppa Italiana.– Queste le parole di Marconel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Lapuò mettere in difficoltà questa? Laa sua volta è, non si sta vedendo quello che è il famoso gioco di Sarri. Ho la sensazione che la squadra abbia trovato una sorta di compromesso tra quello che vuole l’allenatore e quello che vuole fare la squadra. Per esempio contro il Frosinone non c’è stata una reazione di gioco, ma di nervi e di carattere, hanno deciso di ribaltare la partita e l’hanno vinta in due ...