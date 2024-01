Picanello | controlli a tappeto della polizia | raffica di sanzioni per guida senza casco e assicurazione

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità nei quartieri cittadini, ladi Stato di Catania ha eseguito mirati servizi. In campo gli agentiSquadra Volante e delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto di pattuglieLocale, che hanno effettuato una capillare attività di pattugliamento nel quartiere di, presidiando le principali vie e piazzezona. Sono stati eseguiti diversi posti di controllo, soprattutto in piazza Duca di Camastra, al fine di controllare automobilisti e motociclisti in transito nella zona di intervento. Nel corso del servizio sono state ...