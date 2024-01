Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 18 gennaio 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18Questa sera, giovedì 18, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 18, di? Scopriamo insieme leIl programma si occuperà ...

', alle 21.15 su La7 torna il talk show condotto da Corrado Formigli. La detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis in Ungheria. Roberto, padre di Ilaria, sarà in studio per ...", alle 21.15 su La7 torna il talk show sull'attualità condotto da Corrado Formigli. I saluti fascisti alla commemorazione di Acca Larentia. Il fact checking della conferenza stampa di ...“La grande abbuffata”, in seconda serata su Rete 4 il film del 1973 con Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. Ecco la trama. Quattro ...Ascolti tv 11 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...