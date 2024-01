Piano pandemico 2024 | vaccini al centro come arma di prevenzione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’Italia si appresta a dotarsi di un nuovo-2028 allargato a tutti i patogeni respiratori, non solo Covid. Il documento, estremamente importante visto quanto accaduto tra il 2020 e il 2022, è alle battute finali e sarà mandato in Conferenza Stato-Regioni. Alc’è l’diche ci ha permesso di uscire dall’emergenza Covid-19: il vaccino. Il– secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute che aveva annunciato la definizione del documento già a fine novembre dello scorso anno – è stato scritto seguendo le indicazioni pubblicate dall’Oms nel 2023 con il documento ‘Preparedness and Resilience for Emerging Threats Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics Version 1.0’. Ilè ...