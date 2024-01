Petagna | «Da Monza a Cagliari | adesso sono ripartito»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Andrea, attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e si è raccontato tra passato, presente e futuro Andreaè stato uno dei protagonisti dell’ultima giornata. La sua rete in-Bologna è servita perché i sardi si guadagnassero 3 punti importanti nella corsa salvezza e lo ha sbloccato. L’attaccante si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. RANIERI – «Un padre. Per tutti noi. Su di me ne hanno dette di tutti i colori. Lui ha creduto in me. Voglio ripagare la fiducia e quella del presidente Giulini che mi ha portato qui. Ranieri mi chiede di andare più dentro l’area perché lì si fanno i gol. Ci sto lavorando per migliorare. Eanche pronto a tirare i rigori. Mi piacciono, studio i portieri». CONCORRENZA – «Non mi aspettavo una concorrenza così. I vecchi ...